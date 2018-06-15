В Украине задержали второго фигуранта дела Бабченко

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в подготовке убийства российского оппозиционного журналиста.

Украинская спецслужба провела задержание гражданина Украины 13 июня. Задержанный якобы выполнял роль руководителя группы из трех украинцев, которые под контролем ФСБ тренировались в Ростове-на-Дону для проведения серии терактов в Украине, передает NV.ua .

Дома у «гражданина Т.» в ходе проведения обыска изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее по делу о подготовке покушения на Бабченко был задержан Борис Герман. Во время суда об избрании меры пресечения он заявил, что работает на украинскую контрразведку, однако генпрокурор Юрий Луценко опроверг его слова.

В конце мая СБУ инсценировала убийство Бабченко, чтобы раскрыть готовящееся на него покушение.