В Украине задержали второго фигуранта дела Бабченко

/ Мир
Просмотров: 136 Комментариев: 1

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в подготовке убийства российского оппозиционного журналиста.

Украинская спецслужба провела задержание гражданина Украины 13 июня. Задержанный якобы выполнял роль руководителя группы из трех украинцев, которые под контролем ФСБ тренировались в Ростове-на-Дону для проведения серии терактов в Украине, передает NV.ua.

Дома у «гражданина Т.» в ходе проведения обыска изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.


Бабченко жив. Журналиста заказали за 30 тысяч долларов, но его спасла СБУ

Ранее по делу о подготовке покушения на Бабченко был задержан Борис Герман. Во время суда об избрании меры пресечения он заявил, что работает на украинскую контрразведку, однако генпрокурор Юрий Луценко опроверг его слова.

В конце мая СБУ инсценировала убийство Бабченко, чтобы раскрыть готовящееся на него покушение.  

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: дело Бабченко убийство журналиста СБУ Персона: Аркадий Бабченко Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

СБУ: полиграф подтвердил, что Савченко готовила теракт

СБУ: полиграф подтвердил, что Савченко готовила теракт

В Киргизии убит известный журналист

В Киргизии убит известный журналист

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте