Парламент и президент Грузии поддержали 36-летнего кандидата на пост премьера
Президент Георгий Маргвелашвили выдвинул на пост премьер-министра страны действующего министра финансов Мамуку Бахтадзе.
Соответствующий приказ от 15 июня
«В соответствии с первым пунктом статьи 80 Конституции Грузии, в качестве кандидата на пост премьер-министра выдвигается представленная парламентским большинством кандидатура Мамука Бахтадзе», — сказано в документе.
Днем ранее правящая партия «Грузинская мечта», а затем и большинство представило Бахтадзе кандидатом.
Предыдущий глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку под натиском протестующих 13 июня, хотя ранее отказывался сложить полномочия.
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