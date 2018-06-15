Парламент и президент Грузии поддержали 36-летнего кандидата на пост премьера

/ Мир
Просмотров: 82 Комментариев: 0

Президент Георгий Маргвелашвили выдвинул на пост премьер-министра страны действующего министра финансов Мамуку Бахтадзе.

Соответствующий приказ от 15 июня опубликован на сайте главы Грузии.

«В соответствии с первым пунктом статьи 80 Конституции Грузии, в качестве кандидата на пост премьер-министра выдвигается представленная парламентским большинством кандидатура Мамука Бахтадзе», — сказано в документе.

Днем ранее правящая партия «Грузинская мечта», а затем и большинство представило Бахтадзе кандидатом.

Предыдущий глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку под натиском протестующих 13 июня, хотя ранее отказывался сложить полномочия.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: премьер-министр министр финансов Персона: Мамука Бахтадзе Георгий Маргвелашвили

Другие материалы на эту тему:

Первый премьер при первом президенте. Михаилу Чигирю — 70

Первый премьер при первом президенте. Михаилу Чигирю — 70

Игорь Драко. СТРАСТИ. Премьер Кобяков, не будьте тряпкой!

Игорь Драко. СТРАСТИ. Премьер Кобяков, не будьте тряпкой!

Кобяков обещает белорусам европейские зарплаты

Кобяков обещает белорусам европейские зарплаты

Игорь Драко. СТРАСТИ. Премьер Кобяков: обнять и плакать

Игорь Драко. СТРАСТИ. Премьер Кобяков: обнять и плакать

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте