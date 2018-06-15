Парламент и президент Грузии поддержали 36-летнего кандидата на пост премьера

Президент Георгий Маргвелашвили выдвинул на пост премьер-министра страны действующего министра финансов Мамуку Бахтадзе.

Соответствующий приказ от 15 июня опубликован на сайте главы Грузии.

«В соответствии с первым пунктом статьи 80 Конституции Грузии, в качестве кандидата на пост премьер-министра выдвигается представленная парламентским большинством кандидатура Мамука Бахтадзе», — сказано в документе.

Днем ранее правящая партия «Грузинская мечта», а затем и большинство представило Бахтадзе кандидатом.

Предыдущий глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку под натиском протестующих 13 июня, хотя ранее отказывался сложить полномочия.