Пассажир минского метро прыгнул на поезд — станция «Площадь Победы» закрыта
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Пресс-служба метрополитена сообщила, что Московская линия стояла около 20 минут по техническим причинам.
Один из пассажиров прыгнул «на поезд», идущий в сторону Малиновки. Инцидент произошел на ст.м. «Площадь Победы» в десятом часу вечера 15 июня. Ко входу на станцию приехала карета скорой помощи. Пассажира госпитализировали в БСМП.
В 22 часа движение восстановили, но станция «Площадь Победы» пока закрыта. Там ведутся следственные действия.
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