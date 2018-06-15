Пассажир минского метро прыгнул на поезд — станция «Площадь Победы» закрыта

Пресс-служба метрополитена сообщила, что Московская линия стояла около 20 минут по техническим причинам.

Один из пассажиров прыгнул «на поезд», идущий в сторону Малиновки. Инцидент произошел на ст.м. «Площадь Победы» в десятом часу вечера 15 июня. Ко входу на станцию приехала карета скорой помощи. Пассажира госпитализировали в БСМП.

21.40. Стоит Московская линия метро по тех. причинам. — Minsk Subway (@MinskMetroNet) 15 июня 2018 г.

15.06 в 21.35 на ст. "Площадь Победы" пассажир прыгнул на поезд, прибывающий на 2-й главный путь. Госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в БСМП. — Минский метрополитен (@minskoemetro) 15 июня 2018 г.

В 22 часа движение восстановили, но станция «Площадь Победы» пока закрыта. Там ведутся следственные действия.