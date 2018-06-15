Испания и Португалия сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Вничью завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии. Игра прошла вечером 15 июня в Сочи. Итоговый счет — 3:3.

В составе Португалии хет-триком отметился Криштиану Роналду. На 4-й минуте он реализовал пенальти, на 44-й минуте вновь вывел свою команду вперед, а на 88-й спас сборную от поражения, сравняв счет эффектным ударом со штрафного.

У Испании дубль на счет Диего Косты (24-я и 55-я минуты), еще один гол забил Начо (58-я).

Ранее сегодня в группе В Иран обыграл Марокко — 1:0.

Следующие матчи в этой группе состоятся 20 июня: Португалия — Марокко (Москва), Иран — Испания (Казань).