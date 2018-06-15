Бывший глава Мингорисполкома Николай Ладутько возглавил Минский столичный союз предпринимателей и работодателей

Новым председателем Минского столичного союза предприниматей и работодателей избран директор ООО «Мотовелозавод», экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько.

Такое решение принято 15 июня в Минске на отчетно-выборной ассамблее организации, сообщает БелаПАН .

Кроме Ладутько на пост главы бизнес-союза претендовали еще три человека. Возглавлявший Минский столичный союз предпринимателей и работодателей на протяжении 21 года 66-летний Владимир Карягин избран почетным председателем объединения.

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей основан в 1997 году.

59-летний Николай Ладутько — профессиональный строитель. С июня 2010 года по ноябрь 2014 года возглавлял Минский горисполком. В июне 2015 года назначен руководителем ОАО «Мотовело», а затем — принадлежащего государству ООО «Мотовелозавод», созданного в связи с процедурой банкротства первого.