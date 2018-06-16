Задержан бывший директор «Беларусьфильма» Олег Сильванович

О задержании Олега Сильвановича сообщил в своем блоге в Facebook режиссер Андрей Курейчик.

Как сообщали Naviny.by, уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями в отношении бывшего гендиректора национальной киностудии «Беларусьфильм» было возбуждено в мае 2018 года.

Претензии к бывшему главе киностудии у правоохранителей возникли из-за фильма «С 8 марта, Мужчины», который вышел на экраны в 2014 году. Сообщалось, что российские компании получили от проката фильма почти 3 млн долларов, вложив в его создание 500 тысяч. При этом белорусский Минкульт и «Беларусьфильм» прибыли от вложенных средств и использования фильма не получили и не могут претендовать на доход из-за потери прав.