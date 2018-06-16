Беларусь накрывают дожди и грозы

После жары, стоявшей в Беларуси в первой половине июня, пришла прохлада.

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Как сообщили в Белгидромете, в субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории Минской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей пройдут дожди, в отдельных восточных районах прогремят грозы.

По прогнозам синоптиков, утром по югу местами сохранится туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Максимально воздух прогреется до +15..+21°C, по юго-западу – до +22..+26°C.

В столице вероятность дождя составляет 60-70%. Столбик термометра поднимется утром до +12..+14°C, днем – до +16..+18°C. Вечером станет немного прохладнее +14..+16°C.