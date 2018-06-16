Белорусские абитуриенты 16 июня будут сдавать ЦТ по обществоведению
В субботу, 16 июня, белорусские абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование по предмету «Обществоведение».
В этом году неудовлетворительными отметками по данной дисциплине будут считаться от 0 до 24 баллов.
Это третье из одиннадцати запланированных в этом году испытаний (12 июня молодые люди сдавали белорусский, а 14-го – русский языки).
Напомним, ЦТ
- 18 июня — математика;
- 20 июня — биология;
- 22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
- 24 июня — химия;
- 26 июня — физика;
- 28 июня — история Беларуси;
- 30 июня — география;
- 2 июля — всемирная история новейшего времени.
Для тех абитуриентов, кто не сможет сдать ЦТ в основное время, определены дополнительные дни:
- 6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история.
- 6 и 8 июля — белорусский и русский языки.
Эти сроки не коснутся абитуриентов, которых удалили за нарушение правил сдачи ЦТ.
Ранее Минобразования определило сроки проведения в Беларуси в 2018 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Прием документов в вузы на бюджетное и платное отделения будет осуществляться с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря документы могут подавать поступающие на заочные отделения вузов сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.
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