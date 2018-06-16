Белорусские абитуриенты 16 июня будут сдавать ЦТ по обществоведению

В субботу, 16 июня, белорусские абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование по предмету «Обществоведение».

Фото из архива БелаПАН

В этом году неудовлетворительными отметками по данной дисциплине будут считаться от 0 до 24 баллов.

Это третье из одиннадцати запланированных в этом году испытаний (12 июня молодые люди сдавали белорусский, а 14-го – русский языки).

Напомним, ЦТ пройдет с 12 июня по 2 июля. Юношам и девушкам еще предстоит сдать:

18 июня — математика;

20 июня — биология;

22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

24 июня — химия;

26 июня — физика;

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история новейшего времени.

Для тех абитуриентов, кто не сможет сдать ЦТ в основное время, определены дополнительные дни:

6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история.

6 и 8 июля — белорусский и русский языки.

Эти сроки не коснутся абитуриентов, которых удалили за нарушение правил сдачи ЦТ.

Ранее Минобразования определило сроки проведения в Беларуси в 2018 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Прием документов в вузы на бюджетное и платное отделения будет осуществляться с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря документы могут подавать поступающие на заочные отделения вузов сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.