Белорусские абитуриенты 16 июня будут сдавать ЦТ по обществоведению

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В субботу, 16 июня, белорусские абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование по предмету «Обществоведение».

Фото из архива БелаПАН

В этом году неудовлетворительными отметками по данной дисциплине будут считаться от 0 до 24 баллов.

Это третье из одиннадцати запланированных в этом году испытаний (12 июня молодые люди сдавали белорусский, а 14-го – русский языки).

Напомним, ЦТ пройдет с 12 июня по 2 июля. Юношам и девушкам еще предстоит сдать:

  • 18 июня — математика;
  • 20 июня — биология;
  • 22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
  • 24 июня — химия;
  • 26 июня — физика;
  • 28 июня — история Беларуси;
  • 30 июня — география;
  • 2 июля — всемирная история новейшего времени.

Для тех абитуриентов, кто не сможет сдать ЦТ в основное время, определены дополнительные дни:

  • 6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история.
  • 6 и 8 июля — белорусский и русский языки.

Эти сроки не коснутся абитуриентов, которых удалили за нарушение правил сдачи ЦТ.

Ранее Минобразования определило сроки проведения в Беларуси в 2018 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Прием документов в вузы на бюджетное и платное отделения будет осуществляться с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря документы могут подавать поступающие на заочные отделения вузов сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Сюжет: Вступительная кампания-2018

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Тэги: централизованное тестирование ЦТ обществоведение абитуриент-2018

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