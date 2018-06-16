ГАИ подготовила ловушки для водителей

В эти выходные Госавтоинспекция особое внимание будет уделять выявлению среди водителей лиц в нетрезвом состоянии.

Фото из архива БелаПАН

Для этого, как отметили в дорожной милиции, будет использован гласный и негласный контроль, т.е. сотрудники ДПС будут нести службу и на служебных, и на гражданских авто.

В Госавтоинспекции напомнили, что езда «под мухой» является «наиболее серьезным нарушением ПДД, приводящим, как правило, к авариям с тяжкими последствиями».

В 2017 году было задержано 23,66 тыс. пьяных водителей.

Ежегодно, по данным ГАИ, по вине пьяных водителей на дорогах Беларуси гибнет почти 100 человек.

27 февраля во время совещания Совета безопасности Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо принять жесткие меры за вождение в нетрезвом состоянии.

«Начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах и заканчивая если «нажрался», сель в автомобиль и убил человека... И все это должны четко понимать... Особенно, если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы как мыши под вениками прячемся и начинаем рассуждать: запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности», — подчеркнул он.