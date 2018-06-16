В Германии уволили чиновницу за потворство беженцам

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Министр внутренних дел Хорст Зеехофер освободил Ютту Кордт от обязанностей главы Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев.

Сотрудников ведомства подозревают в необоснованном удовлетворении ходатайств о предоставлении убежища беженцам, сообщает Deutsche Welle.

Источник: dw.com

В апреле одной из руководящих чиновниц бременского отделения ведомства выразили подозрение в удовлетворении более 1 200 ходатайств об убежище без достаточных правовых оснований в 2013-2016 годах. Вместе с ней по делу проходят еще пять чиновников и переводчик.

В ходе расследования в электронной системе документооборота учреждения обнаружили дыру, которая позволяет махинации. Пользуясь ею, тысячи чиновников могли по желанию изменять данные, внесенные относительно ходатайств о предоставлении убежища.

Зеехофер, став министром внутренних дел, пообещал воспользоваться новыми полномочиями для того, чтобы решить проблему беженцев и принять меры для дальнейшего ограничения их притока в Германию.

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Тэги: мигранты беженцы Персона: Ютта Кордт Хорст Зеехофер

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