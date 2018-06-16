Автограф Лукашенко оценили в 19 997 рублей 25 копеек

В Минске начали продавать тот самый шоколад «Президент», который владелец «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский преобрел за 20 тысяч рублей. Без автографа Лукашенко он стоит 2,75.

Новая линейка черного горького шоколада, рецептура которого разрабатывалась по поручению и при непосредственном участии президента, поступила в розничную продажу, сообщает Мinsknews.by .

Продавец фирменного магазина № 6 Елена Малиновская, обслужив очередного клиента, рассказывает о потребительских предпочтениях: «Думаю, что "Президент Эксклюзив", который выпускается в вариантах с различным содержанием какао — 72%, 78% и 85%, — найдет почитателей среди всех возрастных категорий. Кстати, несмотря на первый день продаж, новинку разбирают очень хорошо, один из покупателей даже взял сразу пять плиток».

Шоколад новой серии изготавливается из какао–бобов Венесуэлы, Колумбии, Кот–д’Ивуара и Эквадора. Первые имеют брутальный и терпкий аромат, вторые обладают легкой горчинкой с орехово–фруктовыми нотками, третьи прекрасно сочетают в себе горчинку с кислинкой, а четвертые несут легкую кислинку с ванильными нотами. Вместо сахара использованы натуральные подсластители, один из которых — лактитол, изготавливаемый из молочной сыворотки. Калорийность готового продукта ниже, чем у аналогов с сахаром.

Новую марку представили 13 июня, когда плитку шоколада можно было приобрести на аукционе. Брестский бизнесмен и давний соратник Лукашенко Александр Мошенский отдал за нее 20 тысяч рублей.