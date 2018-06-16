Чистая прибыль минских предприятий упала почти наполовину

Количество убыточных организаций Минска в январе—апреле снизилось с 346 до 340, если сравнить с таким же периодом годом ранее.

Чистая прибыль столичных организаций составила 948,7 млн рублей, или на 44,8% меньше, чем в январе—апреле 2017 года. Прибыль до налогообложения составила 1 млрд 260,5 млн, что на 37,5% меньше. Прибыль от реализации выросла на 24,9% до 2 млрд 15,5 млн рублей. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на главное статистическое управление Минска.

Рентабельность продаж за январь—апрель 2018 года составила 9,3% против 8,5% за такой же прошлогодний период, рентабельность реализованной продукции — 12% против 10,8%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска в текущих ценах составила 21 млрд 678,6 млн рублей, или на 14,2% больше, чем в январе—апреле 2017 года.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за год увеличилась на 13,1% до 16 млрд 834,9 млн рублей.

По оценкам экспертов, проблемных предприятий в Минске гораздо больше, чем официально убыточных. Многие из них работают с рентабельностью ниже 5%.