В Москве умер Геннадий Рождественский

Народный артист СССР, дирижер и пианист скончался на 88-м году жизни.

Рождественский умер после продолжительной болезни, сообщается на сайте Московской консерватории.

Он родился в 1931 году в Москве. Более полувека руководил советскими и зарубежными музыкальными коллективами, работал с Берлинским филармоническим оркестром, Королевским оркестром Концертгебау в Амстердаме, симфоническими оркестрами Лондона, Чикаго, Кливленда, Токио и другими. В сезоне 2000-2001 годов был художественным руководителем Большого театра. С сентября 2012 года возглавлял Камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского.