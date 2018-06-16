Плюнул в лицо — получил выстрел. Туристы напали на жителей Вильнюса, но у тех оказалось оружие

Жестокая драка произошла между иностранцами и местными около автосервиса на Кальварийской улице. Литовец применил огнестрельное оружие для самообороны.

На стоянку около одного из автосервисов приехал автомобиль, в котором было двое мужчин и одна женщина — по предварительным данным, они были гражданами Израиля. Иностранцы поставили машину на места, выделенные для байкерского клуба, что не понравилось находившимся неподалеку байкерам, поэтому те попросили переставить машину, передает DELFI .

Иностранцы стали спорить с байкерами. Во время перебранки один из пассажиров машины плюнул одному из байкеров в лицо. Началась драка: в ход были пущены металлические прутья, доски, кулаки, ноги.

Во время драки второй иностранец сел за руль своего авто и стал ездить по стоянке. Оказалось, он пытался наехать на участвовавших в драке байкеров. Он повредил четыре автомобиля и врезался в здание. Тогда по автомобилю Mazda стали стрелять из оружия.

На месте происшествия работали полицейские, которые собирали гильзы и пытались выяснить обстоятельства ДТП. Одну пулю полицейские вытащили из сиденья автомобиля. Полиция не указала, сколько человек участвовали в драке.

В больницу доставили двух пострадавших: 31-летнего виновника происшествия (иностранца), и байкера. По словам очевидцев, иностранец пострадал очень серьезно. Когда приехали врачи, он без движения лежал на земле. Известно также, что огнестрельное оружие принадлежало одному из байкеров. Он им легально пользовался для самообороны.