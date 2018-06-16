Плюнул в лицо — получил выстрел. Туристы напали на жителей Вильнюса, но у тех оказалось оружие

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Жестокая драка произошла между иностранцами и местными около автосервиса на Кальварийской улице. Литовец применил огнестрельное оружие для самообороны.

На стоянку около одного из автосервисов приехал автомобиль, в котором было двое мужчин и одна женщина — по предварительным данным, они были гражданами Израиля. Иностранцы поставили машину на места, выделенные для байкерского клуба, что не понравилось находившимся неподалеку байкерам, поэтому те попросили переставить машину, передает DELFI.

Иностранцы стали спорить с байкерами. Во время перебранки один из пассажиров машины плюнул одному из байкеров в лицо. Началась драка: в ход были пущены металлические прутья, доски, кулаки, ноги.

Во время драки второй иностранец сел за руль своего авто и стал ездить по стоянке. Оказалось, он пытался наехать на участвовавших в драке байкеров. Он повредил четыре автомобиля и врезался в здание. Тогда по автомобилю Mazda стали стрелять из оружия.

На месте происшествия работали полицейские, которые собирали гильзы и пытались выяснить обстоятельства ДТП. Одну пулю полицейские вытащили из сиденья автомобиля. Полиция не указала, сколько человек участвовали в драке.

В больницу доставили двух пострадавших: 31-летнего виновника происшествия (иностранца), и байкера. По словам очевидцев, иностранец пострадал очень серьезно. Когда приехали врачи, он без движения лежал на земле. Известно также, что огнестрельное оружие принадлежало одному из байкеров. Он им легально пользовался для самообороны.

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Тэги: нападение байкеры Город: Вильнюс

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