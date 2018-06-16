Видеофакт. Кристина Агилера спела в метро — ее не сразу узнали

/ Культура
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Замаскированные под уличных музыкантов Кристина Агилера и телеведущий Джимми Фэллон дали концерт в метрополитене Нью-Йорка. Даже инкогнито они смогли собрать большую толпу.

Видео концерта опубликовано на YouTube-канале шоу Фэллона The Tonight Show.

Артистка исполнила хит Ареты Франклин Freedom и собрала вокруг себя толпу слушателей. Многие зрители снимали ее на видео и подпевали. Узнать Агилеру было сложно: фигуру скрывала свободная одежда, а лицо — очки и шляпа. Фэллон был в парике, накладных бороде и усах.

Для собственной песни Fighter Агилера себя разоблачила. Видео лучше слов передает восторг собравшихся:

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Тэги: концерт в метро уличные музыканты Персона: Джимми Фэллон Кристина Агилера Город: Нью-Йорк

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