Впервые в истории. В матче между Францией и Австралией использовали видеоповтор

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Техническую новинку опробовали в Казани.

Уругвайский судья Андрес Кунья сразу не усмотрел нарушения у защитника сборной Австралии Джоша Рисдона, который помешал атаке француза Антуана Гризманна, но в ближайшей паузе посмотрел повтор момента. После этого он назначил пенальти, который реализовал пострадавший.

Это был первый гол в игре. Через 4 минуты Австралия отыгралась, но французы дожали соперника: победный мяч забил Погба.

Использование системы видеопомощи арбитрам во время матчей чемпионата мира в России одобрил Международный совет футбольных ассоциаций. Такое решение было принято на ежегодном общем собрании IFAB под председательством президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Франция-Австралия видеоповтор Персона: Андрес Кунья Антуан Гризманн Город: Казань

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