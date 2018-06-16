Следователи установили личность бросившегося под поезд метро минчанина

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Мужчина находится в Больнице скорой медицинской помощи и не может говорить. Его личность удалось установить по отпечаткам пальцев.

По предварительной версии, 29-летний минчанин, который вечером 15 июня оказался на рельсах перед прибывающим поездом на станции «Площадь Победы», пытался покончить с собой. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на официального представителя Управления Следственного комитета по Минску Марину Дранькову.

В ходе осмотра записей камер видеонаблюдения и опроса машиниста состава установлено, что на пострадавшего не оказывалось какого-либо физического воздействия.

Пассажир минского метро прыгнул на поезд

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и следственные действия по выяснению обстоятельств и мотивов случившего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Тэги: отпечатки пальцев Минский метрополитен Город: Минск

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