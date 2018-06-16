Дебютировавшая на ЧМ Исландия сыграла вничью с Аргентиной

16 июня национальная сборная Исландии по футболу провела дебютный матч на чемпионате мира. В Москве на стадионе «Спартак» исландцы встречались с вице-чемпионом мира Аргентиной и не проиграли — 1:1.

Уже на 19-й минуте Серхио Агуэро вывел аргентинцев вперед, но исландцы тут же отыгрались — на 23-й минуте Альфред Финнбогасон стал автором исторического для Исландии гола — первого на чемпионатах мира.

Аргентина имела шанс вновь выйти вперед, но неоднократный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси на 64-й минуте не реализовал пенальти — голкипер исландцев Ханнес Халльдоурссон угадал направление удара и отбил мяч. Именно Халльдоурсон был признан игроком матча.

Вот это сюжет. Вратарь #ISL (и по совместительству кинорежиссер) Ханнес Халльдоурссон парирует пенальти в исполнении Месси Все еще 1-1 в игре #ARGISL pic.twitter.com/CydpxSGsLp — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.

Аргентина: Вильфредо Кабальеро, Маркос Рохо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Лукас Билья (Эвер Банега, 54), Эдуардо Сальвио, Максимильяно Меса (Гонсало Игуаин, 84), Анхель Ди Мария (Кристиан Павон, 75), Кун Агуэро, Лионель Месси

Исландия: Ханнес Халлдорссон, Арон Гуннарссон (Ари Скуласон, 76), Биркир Мар Севарссон, Кари Арнасон, Рагнар Сигурдссон, Хоурдур Магнуссон, Биркир Бьярнасон, Гилфи Сигурдссон, Йоханн Гудмундссон (Рюрик Гисласон, 63), Эмил Холлфредссон, Альфред Финнбогасон (Бьорн Сигурдарсон, 89).

Сегодня в группе D состоится еще один матч — в Калининграде встретятся сборные Хорватии и Нигерии (смотрите в 22:00 на «Беларусь 5»).