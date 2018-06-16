Сгорело самое красивое здание Великобритании

Вчера вечером загорелось и полностью выгорело одно из самых красивых зданий в мире — Школа искусств Глазго.

Как сообщает Пожарно-спасательная служба Шотландии, пожар начался в 23:15 по местному времени и к вечеру 16 июня был локализован. В тушении пожара принимают участие более 120 человек.

Зданию нанесен существенный ущерб. Как видно на многочисленных видео, размещенных в сети очевидцами, школа выгорела полностью. Пострадали также соседние здания. Жертв нет.

Школа находилась на реконструкции. Последний раз крупный пожар в здании случился в 2014 году после того, как в подвале помещения взорвался проекционный аппарат. Тогда пожарным удалось спасти 90% здания, порядка 70% внутреннего убранства и имущества.

Нынешнее здание школы было построено в 1897—1909 годах в стиле ар-нуво по проекту выдающегося шотландского архитектора и художника-модерниста Чарльза Ренни Макинтоша. В 2010 году Школу искусств признали лучшим зданием Великобритании за прошедшие 175 лет.