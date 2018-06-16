В Минск прилетели российские десантники

16 июня в Минске прибыл парадный расчет 234-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.

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Как сообщает Министерство обороны, в ближайшее время российским десантникам предстоит пройти слаживание совместно с парадными расчетами белорусских Вооруженных сил.

76‑я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, сформированная в 1939 году, является одним из старейших соединений Воздушно-десантных войск РФ. В годы Великой Отечественной войны бойцы 76-й дивизии участвовали в освобождении Беларуси.