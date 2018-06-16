Защитники Куропат легли перед автомобилем, который хотел проехать к ресторану «Поедем поедим»

ГАИ составила протоколы на четырех защитников Куропат, которые 16 июня препятствовали проезду на автомобиле к развлекательному комплексу «Поедем поедим» его администратора Светланы Дубковой.

Активисты легли на дорогу перед автомобилем, чтобы препятствовать его проезду на территорию развлекательного комплекса возле Куропат. После этого дежурившие там сотрудники ГАИ составили протоколы в отношении активистов Дениса Урбановича, Майи Наумовой, Леонида Кулакова и Максима Винярского.

сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец не исключает, что в отношении этих людей позже будут составлены протоколы о нарушении кодекса об административных правонарушениях.