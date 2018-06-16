Марадона курил на стадионе в Москве, несмотря на запрет

/ Спорт
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Председатель правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест» Диего Марадона вновь оказался в центре скандала.

На этот раз Марадона демонстративно выкурил сигару на матче сборных Аргентины и Исландии, который проходил в Москве на стадионе «Спартак».

Фото огромного плаката с запретом курения на стадионе и Марадоны с сигарой опубликованы в твиттер-блоге @SquawkaNews.

 

 

Напомним, 14 июня после стартового матча ЧМ по футболу Марадона в окружении свиты спустился со стадиона и направился на парковку, где стоял его автомобиль. Однако боец московского ОМОНа не признал Марадону и не пустил его на охраняемую территорию. Не помог звезде и бэйдж. Чуть позже инцидент был улажен, и Марадона отправился в отель.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 курение Персона: Диего Марадона Город: Москва

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