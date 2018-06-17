Хорватия обыграла Нигерию на ЧМ-2018 по футболу

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Национальная сборная Хорватии обыграла команду Нигерии со счетом 2:0 в матче группового этапа футбольного чемпионата мира, проходящего в России.

Игра состоялась вечером 16 июня в Калининграде. Хорватия и Нигерия впервые встречались между собой.

На 32-й минуте случился автогол — мяч в ворота Нигерии после розыгрыша стандарта влетел от ноги полузащитника Огенекаро Этебо, а на 71-й минуте Лука Модрич реализовал пенальти.

Ранее в субботу в группе D Аргентина и Исландия сыграли вничью — 1:1. Второй тур в этой группе состоится 21 и 22 июня — сначала в Нижнем Новгороде сыграют Аргентина и Хорватия, затем в Волгограде встретятся Нигерия и Исландия.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Огенекаро Этебо Лука Модрич

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