Опубликовано видео наезда такси на пешеходов в центре Москвы

ДТП произошло 16 июня на улице Ильинка в центре Москвы. Пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики.

Полицией Москвы по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель такси задержан. Им оказался гражданин Кыргызстана.

Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.