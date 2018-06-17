Опубликовано видео наезда такси на пешеходов в центре Москвы

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ДТП произошло 16 июня на улице Ильинка в центре Москвы. Пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики.

 

 

Полицией Москвы по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель такси задержан. Им оказался гражданин Кыргызстана.

Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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Тэги: такси ДТП Город: Москва

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