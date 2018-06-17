Блок белорусских марок признан одним из самых красивых в мире в 2017 году

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Блок марок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии» занял шестое место в конкурсе «Большой приз выставки WIPA» (Венской международной филателистической выставки) на звание самой красивой марки мира 2017 года, сообщила «Белпочта».

Фото с сайта «Белпочты»

В конкурсе приняло участие более 70 стран. Первое место получили Фарерские острова за блок «Фарерские ножи» с золотым тиснением. В пятерку вошли также Бразилия (сцепка марок «Работы Уильяма Шекспира»), Лихтенштейн (блок «Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II» на золотой фольге), Аргентина (блок «50-я годовщина планетария Галилео Галилея 1967-2017») и Люксембург (блок «Орден за заслуги Адольфа де Нассау»).

Почтовый блок «Белорусская Православная Церковь. 1025-летие Полоцкой епархии» выпущен 26 октября 2017 года. Художник Татьяна Дольская, дизайн Евгении Бедоник. В блоке три марки, при его изготовлении использована фигурная высечка и технологии термического тиснения матовой фольгой золотистого цвета и конгревного тиснения.

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