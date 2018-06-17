Беларусь входит в тройку лидеров по росту цен на территории бывшего СССР в текущем году

Несмотря на майскую дефляцию, Беларусь по-прежнему занимает третье место по росту потребительских цен на территории бывшего СССР в нынешнем году.

По итогам пяти месяцев цены увеличились на 2,5%. Лидеры те же: Узбекистан (6,8%) и Украина (4,4%). Меньше, чем в Беларуси, инфляция была в Казахстане (2,4%), Эстонии (2,1%), Латвии (2%), Литве, России (по 1,6%), Армении (1,1%), Молдове (0,8%), Таджикистане (0,4%), Азербайджане, Грузии (по 0,2%) и Кыргызстане (0,1%). По Туркменистану данных нет.

В мае в Беларуси цены снизились на 0,3%, в Кыргызстане — на 0,5%, в Армении — на 1%. В четырех странах — Азербайджане, Грузии, Молдове и Украине — они не изменились. В Казахстане цены увеличились на 0,2%, в Латвии и Эстонии — на 0,3%, Литве, России — на 0,4%, Таджикистане — на 0,6%, Узбекистане — на 0,8%.