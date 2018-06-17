«Россельхознадзор» амнистировал три белорусских предприятия

C 17 июня 2018 года «Россельхознадзор» разрешил поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий.

Амнистированы КПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Туровский молочный комбинат» и ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», однако продукция этих предприятий будет находиться под усиленным лабораторным контролем.

Усиленный контроль предполагает отбор российскими специалистами не менее 10 проб по всем группам риска для каждого предприятия, сообщает пресс-служба «Россельхознадзора».

Российская сторона продолжает настаивать на предоставлении данных лабораторного мониторинга отгружаемой продукции по основным видам лекарственных средств, обнаруженных ранее в продукции белорусских предприятий.

Поэтому решение принято под гарантии белорусской стороны и может быть пересмотрено при невыполнении договоренностей в рамках подписанной «Дорожной карты» между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Напомним, 4 июня Россельхознадзор принял решение с 6 июня 2018 года ввести временные ограничения на поставки в Россию молока и других видов молочной продукции белорусского производства. Ограничения коснулись молока, молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка в таре более 2,5 литров.

6 июня Россельхознадзор заявил, что нашел нитраты в продукции шести белорусских предприятий.