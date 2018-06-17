Афины и Скопье заключили соглашение о новом названии Македонии

Правительства Республики Македония и Республики Греция подписали соглашение о разрешении македонско-греческого конфликта по поводу названия бывшей югославской республики.

Официальным названием БЮРМ станет «Республика Северная Македония». Гражданство страны будет указываться как «македонское/гражданин Республики Северная Македония», а официальный язык сохранит название «македонский».

Церемония подписания прошла в посёлке Псарадес в районе озёр Преспа, на границе двух стран, в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева. Свои подписи под документом поставили министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров. Посредником выступил спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица, который также поставил свою подпись под документом.

«Мы строим дружбу с Грецией. Мы будем партнерами и союзниками. Они будут нашими сторонниками. Вместе мы прокладываем путь к стратегическому партнерству на благо граждан обеих стран», — цитирует слова македонского премьер-министра его пресс-служба.

Премиерот @Zoran_Zaev : Градиме пријателство со Грција. Ќе бидеме партнери и сојузници. Тие ќе бидат наши поддржувачи. Заедно трасираме пат за стратешко партнерство, за придобивки за граѓаните на двете земји. pic.twitter.com/5NPRJHTP58 — Влада на Република Македонија (@VladaMK) 17 июня 2018 г.

Соглашение должно пройти согласование в македонском парламенте. В конституцию БЮРМ должны быть внесены соответствующие изменения. Необязательным условием является проведение референдума в бывшей югославской республике о смене названия страны. Однако его проведение остается на усмотрение властей БЮРМ.

Признание нового названия открывает Македонии дорогу для вступления в ЕС и НАТО. Спор между двумя странами тянулся почти 30 лет. Североатлантический альянс готов принять страну в свои члены уже в июле этого года.