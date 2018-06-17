В Бресте на площади по традиции собрались противники строительства аккумуляторного завода

/ Общество
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Около 35 противников строительства аккумуляторного завода около полудня 17 июня собрались на площади Ленина в Бресте. Они кормили голубей и обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия.

Подобные акции проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля.

17 июня собравшиеся обсуждали состоявшуюся накануне встречу председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука с жителями города.


«Брестчанки против свинца». Акция против аккумуляторного завода

По мнению Рогачука, выходом из сложившейся ситуации может стать обращение активистов в судебные инстанции. Он пообещал 18 июня встретиться с представителями инициативной группы и правозащитником Романом Кисляком по вопросам подачи судебного иска.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью, пишет БелаПАН.

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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Александр Рогачук Город: Брест

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