Петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали уже более миллиона человек
Онлайн-петицию на сайте Change.org против повышения пенсионного возраста в России подписали уже более миллиона человек.
Напомним, в РФ хотят пенсионный возраст для мужчин до 65, а для женщин — до 63 лет к 2034 году.
Петиция адресована президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию. Свою позицию инициатор петиции — Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России — мотивировало тем, что в большей части регионов люди не доживают до заявленных реформой лет.
«По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин», — следует из пояснения к петиции, пишет
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