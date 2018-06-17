Петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали уже более миллиона человек

Онлайн-петицию на сайте Change.org против повышения пенсионного возраста в России подписали уже более миллиона человек.

Напомним, в РФ хотят пенсионный возраст для мужчин до 65, а для женщин — до 63 лет к 2034 году.

Петиция адресована президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию. Свою позицию инициатор петиции — Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России — мотивировало тем, что в большей части регионов люди не доживают до заявленных реформой лет.