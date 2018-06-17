ЧМ-2018. Мексика обыграла Германию — действующего чемпиона мира

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С поражения стартовал действующий чемпион мира сборная Германии на ЧМ-2018 по футболу в России.

17 июня в Москве на арене “Лужники” команда Йоахима Лёва в матче группового этапа проиграла сборной Мексики — 0:1. Единственный гол на 35-й минуте забил Ирвинг Лосано.

Это первая победа сборной Мексики в очных противостояних с Германией.

 

 

На 74-й минуте на замену в составе сборной Мексики вышел 39-летний Рафаэль Маркес, для которого нынешний чемпионат мира — пятый в карьере, и на каждом он был капитаном команды. По окончании первенства в России Маркес намерен завершить карьеру.

Второй матч первого тура в группе F состоится 18 июня в Нижнем Новгороде, где сыграют Швеция и Южная Корея.

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Мексика футбол-Германия Персона: Ирвинг Лосано Йоахим Лёв Рафаэль Маркес

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