ЧМ-2018. Мексика обыграла Германию — действующего чемпиона мира

С поражения стартовал действующий чемпион мира сборная Германии на ЧМ-2018 по футболу в России.

17 июня в Москве на арене “Лужники” команда Йоахима Лёва в матче группового этапа проиграла сборной Мексики — 0:1. Единственный гол на 35-й минуте забил Ирвинг Лосано.

Это первая победа сборной Мексики в очных противостояних с Германией.

На 74-й минуте на замену в составе сборной Мексики вышел 39-летний Рафаэль Маркес, для которого нынешний чемпионат мира — пятый в карьере, и на каждом он был капитаном команды. По окончании первенства в России Маркес намерен завершить карьеру.

Второй матч первого тура в группе F состоится 18 июня в Нижнем Новгороде, где сыграют Швеция и Южная Корея.