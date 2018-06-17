Бразилия потеряла два очка в матче со Швейцарией на ЧМ-2018 по футболу

Бразилия и Швейцария сыграли вничью 1:1 в стартовом для себя матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра прошла вечером 17 июня в Ростове-на-Дону.

Счет на 20-й минуте мощным ударом в дальний верхний угол открыл бразилец Филиппе Коутиньо, но на 50-й полузащитник швейцарцев Стивен Цубер сравнял счет, забив головой после подачи углового.

Эта ничья прервала девятиматчевую победную серия бразильцев в первых турах чемпионатов мира. Предыдущий раз пятикратные чемпионы мира не победили в стартовой игре ЧМ-1978, сыграв вничью со Швецией — 1:1.

Швейцария наоборот продлила свою беспроигрышную серию в первых матчах чемпионата мира до пяти — три ничьи и две победы.

Ранее сегодня в группе Е в Самаре сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики — 1:0. Следующий тур в этой группе состоится 22 июня: в Санкт-Петербурге сыграют Бразилия и Коста-Рика, а в Калининграде встретятся Сербия и Швейцария.