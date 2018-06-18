На защитника Куропат возбудили уголовное дело за ложное сообщение о минировании ресторана «Поедем поедим»

В отношении одного из защитников Куропат — 27-летнего Никиты Найдена из молодежной общественной организации «Альтернатива» (зарегистрирована в Латвии) — возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о минировании ресторана «Поедем поедим», сообщил в Фейсбуке лидер организации Олег Корбан.

По словам Корбана, активист позвонил в ресторан 10 июня в 22:45 и сообщил о заложенной бомбе. Посетители и персонал были эвакуированы, через 10 минут на место прибыли саперы и скорая помощь. В 2 часа ночи Найден был задержан у себя дома. Трое суток он провел в изоляторе временного содержания, после чего был переведен под домашний арест до суда.

Активист работает на Минском тракторном заводе штамповщиком.

«Никита не выдержал надругательства над национальным мемориалом в Куропатах и решил ускорить тот момент, когда ад в виде развлекательного комплекса «Поедем поедим» закроется, а все их черти разбегутся», — пояснил Корбан мотив действий соратника. Как отметил лидер организации, особого давления правоохранители на Найдена не оказывали, но «дали жесткую рекомендацию не участвовать в мероприятиях в Куропатах, а об этом случае никому не рассказывать, тогда на суде будет «все хорошо». В разговоре с Корбаном активист назвал свой поступок необдуманным, заявил, что не думал о возможной уголовной ответственности, а хотел хоть чем-то помочь в борьбе за закрытие ресторана.