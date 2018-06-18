Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднялась на рекордное 43-е место в рейтинге WTA

20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на рекордное для себя 43-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), свежая версия которого была опубликована 18 июня. До этого наивысшим достижением Соболенко была 45-я строчка (с 14 по 20 мая нынешнего года).

Арина Соболенко

На минувшей неделе Соболенко, занимавшая 46-е место в рейтинге, дошла до четвертьфинала (третий круг) турнира в голландском Хертохенбосхе с призовым фондом 226.750 долларов США.

24-летняя Александра Саснович осталась на 51-й позиции, 19-летняя Вера Лапко — на 84-й, 28-летняя Виктория Азаренко поднялась на одну строку — с 86-й на 85-ю.