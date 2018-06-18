18 июня пройдет ЦТ по математике
Централизованное тестирование по математике пройдет в Беларуси 18 июня. Его планируют пройти более 45 тысяч абитуриентов.
«Математика — второй по популярности предмет централизованного тестирования после русского языка», — рассказал
Экзамен начнется в 11:00.
Это четвертое из одиннадцати запланированных в этом году испытаний (12 июня абитуриенты сдавали белорусский язык, 14-го – русский, 16-го — обществоведение).
Напомним, ЦТ
20 июня — биология;
22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
24 июня — химия;
26 июня — физика;
28 июня — история Беларуси;
30 июня — география;
2 июля — всемирная история новейшего времени.
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