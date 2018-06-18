18 июня пройдет ЦТ по математике

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Централизованное тестирование по математике пройдет в Беларуси 18 июня. Его планируют пройти более 45 тысяч абитуриентов.

«Математика — второй по популярности предмет централизованного тестирования после русского языка», — рассказал БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Экзамен начнется в 11:00.

Жарко: задания централизованного тестирования полностью соответствуют школьной программе

Это четвертое из одиннадцати запланированных в этом году испытаний (12 июня абитуриенты сдавали белорусский язык, 14-го – русский, 16-го — обществоведение).

Напомним, ЦТ проходит с 12 июня по 2 июля. Юношам и девушкам еще предстоит сдать:

20 июня — биология;

22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

24 июня — химия;

26 июня — физика;

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история новейшего времени.

Сюжет: Вступительная кампания-2018

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Тэги: абитуриент-2018 ЦТ Персона: Юрий Миксюк

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