В Барановичах в техническом водоеме в воскресенье утонули два человека

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В Барановичах 17 июня в техническом водоеме утонули мужчина и женщина.

Около 14:15 мужчина сообщил правоохранителям, что в техническом водоеме рядом с Ледовым дворцом он увидел тело человека.

К указанному водоему выехала следственно-оперативная группа. Cпасатели извлекли из воды тела мужчины и женщины — местных жителей 1973 и 1976 годов рождения.

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

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Тэги: утонул Город: Барановичи

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