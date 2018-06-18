В Барановичах в техническом водоеме в воскресенье утонули два человека
Просмотров: 550 Комментариев: 0
В Барановичах 17 июня в техническом водоеме утонули мужчина и женщина.
Около 14:15 мужчина сообщил правоохранителям, что в техническом водоеме рядом с Ледовым дворцом он увидел тело человека.
К указанному водоему выехала следственно-оперативная группа. Cпасатели извлекли из воды тела мужчины и женщины — местных жителей 1973 и 1976 годов рождения.
Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает
Обсудим?