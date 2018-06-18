В Барановичах в техническом водоеме в воскресенье утонули два человека

В Барановичах 17 июня в техническом водоеме утонули мужчина и женщина.

Около 14:15 мужчина сообщил правоохранителям, что в техническом водоеме рядом с Ледовым дворцом он увидел тело человека.

К указанному водоему выехала следственно-оперативная группа. Cпасатели извлекли из воды тела мужчины и женщины — местных жителей 1973 и 1976 годов рождения.