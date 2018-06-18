Беларусь обещает выплатить до 2025 года долгов на 23,46 млрд долларов

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Беларусь в 2019-2025 годах планирует направить на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего государственного долга 23,46 млрд долларов. Как стало известно БелаПАН, такие данные Минфина приводятся в проспекте эмиссии евробондов, которые белорусские власти размещали в первом квартале.

Выплаты по внешнему государственному долгу должны составить 19,1 млрд долларов, по внутреннему — 4,36 млрд.

При этом в 2019-2023 годах платежи по госдолгу составят 18,5 млрд долларов: в 2019 году — 3,6 млрд, в 2020-м — 3,78, в 2021-м — 3,54, в 2022-м — 3,6, в 2023-м — почти 4 млрд долларов.

В 2024-2025 годах, как ожидается, платежи по внутреннему и внешнему госдолгу снизятся до 2,59 и 2,36 млрд долларов соответственно.

Лукашенко поставил главную задачу для Совмина и Нацбанка

«Исходя из всех параметров, можно сказать, что госдолг является устойчивым, но при этом он выступает весьма значительным бременем для страны с точки зрения ежегодной нагрузки по обслуживанию и погашению госдолга. Мы оцениваем в среднесрочной перспективе ежегодные платежи по госдолгу на уровне 3,5 млрд долларов — это большая сумма для экономики страны», — подчеркивал ранее первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь Александр Лукашенко поставил задачу перед экономическими властями решить долговую проблему.

«Главный вызов, с которым надо справиться правительству и Нацбанку в ближайшие годы, — «перерасти» долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов», — заявил официальный лидер, выступая в апреле с ежегодным посланием к народу и парламенту.

По данным Минфина, в 2018 году на погашение и обслуживание госдолга будет направлено 3,6 млрд долларов, в том числе 2,4 млрд долларов из недолговых источников.

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Тэги: долги госдолг Персона: Максим Ермолович

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  • В 2024-2025 выплаты госдолга снизятся до 2,59 и 2,36 млрд? Разве до этого времени РБ не назанимает еще?