Видеофакт. Танец Домрачевой и Бьорндалена на торжественном вечере

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Танец белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой и ее мужа норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена покоряет интернет.

Супружеская пара станцевала на торжественном вечере в Осло, посвященном завершению спортивной карьеры Бьорндалена. Видео танца опубликовал в Инстаграм российский комментатор Дмитрий Губерниев.

44-летний Бьорндален является настоящей легендой биатлона. За карьеру норвежец завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую. 20 раз он становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира. Также Бьорндалену принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира — 95.

О завершении спортивной карьеры Бьорндален объявил в начале апреля этого года.

Бьорндален и Домрачева  воспитывают дочь Ксению, которая родилась 1 октября 2016 года в Минске.

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Тэги: биатлон танец Персона: Уле-Эйнар Бьорндален Дарья Домрачева Дмитрий Губерниев Город: Осло

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