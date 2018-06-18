В Вороновском районе мужчина вывез односельчанина в лес и привязал к дереву

В Вороновском районе у мужчины 1974 года рождения со двора пропали старая бочка и другая недорогая сельскохозяйственная утварь. Хозяин решил, что предметы взял его односельчанин.

В один из дней утром мужчина его подкараулил, заставил сесть в автомобиль и отвез в лес. Там раздел догола и привязал скотчем к дереву, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

«Привязанный мужчина сказал, что ничего не воровал, из-за чего остался стоять в таком виде несколько часов. Потом ему удалось освободиться, и в чем мать родила он пришел в родную деревню. Оттуда вызвал милицию», — говорится в сообщении.

В отношении похитителя возбуждено уголовно дело по статье «Незаконное лишение свободы».