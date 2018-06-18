В Вороновском районе мужчина вывез односельчанина в лес и привязал к дереву
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В Вороновском районе у мужчины 1974 года рождения со двора пропали старая бочка и другая недорогая сельскохозяйственная утварь. Хозяин решил, что предметы взял его односельчанин.
В один из дней утром мужчина его подкараулил, заставил сесть в автомобиль и отвез в лес. Там раздел догола и привязал скотчем к дереву,
«Привязанный мужчина сказал, что ничего не воровал, из-за чего остался стоять в таком виде несколько часов. Потом ему удалось освободиться, и в чем мать родила он пришел в родную деревню. Оттуда вызвал милицию», — говорится в сообщении.
В отношении похитителя возбуждено уголовно дело по статье «Незаконное лишение свободы».
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