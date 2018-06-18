В Минске на рынке труда самыми востребованными являются медсестры, врачи и инженеры

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Самыми востребованными на столичном рынке труда в мае 2018 года были врачи, медицинские сестры и инженеры. Об этом свидетельствует опубликованный управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома обновленный список наиболее востребованных работников.

На 1 июня 2018 года в столице работодатели заявили вакансии для 579 специалистов различной квалификации, 654 — медсестер, 449 — врачей и 473 — инженеров.

В списке наиболее востребованных работников также продавцы (475 вакансий), повара (416), каменщики (329), уборщики помещений (425), водители (339), маляры (292), контролеры-кассиры (288), слесари механосборочных работ (227), штукатуры (217), плотники-бетонщики (216), менеджеры (198), директора (167), фельдшеры (165), фармацевты (130), воспитатели (119), электрогазосварщики (111), электромонтеры (108), передает БелаПАН.

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Тэги: рынок труда

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