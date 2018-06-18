В Минске на рынке труда самыми востребованными являются медсестры, врачи и инженеры

Самыми востребованными на столичном рынке труда в мае 2018 года были врачи, медицинские сестры и инженеры. Об этом свидетельствует опубликованный управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома обновленный список наиболее востребованных работников.

На 1 июня 2018 года в столице работодатели заявили вакансии для 579 специалистов различной квалификации, 654 — медсестер, 449 — врачей и 473 — инженеров.