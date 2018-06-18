В Пинске маленький мальчик получил ожог во время операции. Врача будут судить
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Врач одного из учреждений здравоохранения Пинска предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей,
Врач-уролог обвиняется в том, что 21 ноября 2017 года во время хирургической операции малолетнему ребенку 2015 года рождения использовал электрохирургический генератор и при этом не убедился в удалении легко воспламеняемой жидкости для обработки участка тела мальчика. Произошло возгорание этой жидкости, в результате чего ребенок получил менее тяжкие телесные повреждения.
Ранее примененная в отношении обвиняемого врача мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменялась. Уголовное дело Пинской межрайонной прокуратурой направлено в суд.
Обсудим?