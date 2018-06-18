«Серые» схемы ресторанного бизнеса: минчан кормят подпольными морепродуктами

/ Экономика
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Оперативники столичной финансовой милиции провели мониторинг закупок рыбы и морепродуктов крупными столичными ресторанами и кафе.

Фото pixabay.com

Как сообщила пресс-служба Комитета госконтроля, всего установлено 60 субъектов хозяйствования ресторанного бизнеса, приобретавших рыбу и морепродукты по серым схемам. Стоимость закупленной нелегальным способом продукции превысила 1 млн рублей.

По результатам мониторинга за наиболее значительные правонарушения составлено 29 протоколов по ч. 4 ст. 12.17 КоАП (санкция статьи предусматривает штраф в размере до 50% стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров).

Экономический суд Минска рассмотрел протоколы, общая сумма штрафных санкций составила свыше 500 тыс. рублей.

В КГК отметили, что решение о проведении мониторинга было неслучайным. В январе в поле зрения оперативников финансовой милиции попал крупный поставщик рыбы и морепродуктов, который реализовывал продукцию предприятиям общественного питания Минска за наличный расчет. Через кассу оприходовалась только часть выручки, остальные деньги шли на оплату услуг перевозчикам, выплату работникам зарплаты в конвертах и в карман руководителям коммерческой организации.

Сокрытие фактической выручки позволяло занижать налогооблагаемую базу и уклоняться от уплаты налогов. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Мониторинг проведен в рамках этого уголовного дела в целях установления фактов закупок продукции по серым схемам.

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Тэги: КГК морепродукты серые схемы Город: Минск

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