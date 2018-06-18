В Барановичах машинист крана упал с большой высоты — он в реанимации
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Очередной инцидент на производстве произошел на одной из строек в Барановичах.
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Как сообщается, следователи проводят проверку по факту падения 50-летнего машиниста мостового крана с высоты.
Происшествие произошло днем в воскресенье. По данным следствия, мужчина во время проверки технического состояния крана потерял равновесие и упал с высоты 12 метров.
С тяжелыми травмами он был госпитализирован в реанимацию.
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