В Барановичах машинист крана упал с большой высоты — он в реанимации

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Очередной инцидент на производстве произошел на одной из строек в Барановичах.

Фото pixabay.com

Как сообщается, следователи проводят проверку по факту падения 50-летнего машиниста мостового крана с высоты.

Происшествие произошло днем в воскресенье. По данным следствия, мужчина во время проверки технического состояния крана потерял равновесие и упал с высоты 12 метров.

С тяжелыми травмами он был госпитализирован в реанимацию.

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Тэги: травматизм на производстве Город: Барановичи

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