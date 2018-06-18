Замглавврача Минской областной детской клинической больницы обвиняется во взятках на 46 тысяч рублей

Бывший заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы обвиняется в получении взяток на сумму более 46 тысяч рублей. Расследование уголовного дела в отношении него завершено Управлением Следственного комитета по Минской области.

Фото Следственного комитета

Должностное лицо, в чей круг обязанностей входило осуществление административно-хозяйственных функций медучреждения, систематически использовало служебные полномочия в корыстных целях.

В период с мая 2015 года по декабрь 2017 года он неоднократно получал взятки от представителей строительных организаций за привлечение их в качестве подрядчиков для выполнения работ по текущему ремонту на объектах медицинского учреждения, заключение с ними договоров подряда, положительную приемку выполненных ими работ и их своевременную оплату.

Следствием собраны доказательства по 24 фактам передачи должностному лицу денежных средств на общую сумму более 46 тысяч рублей.

Обвиняемый был задержан в январе 2018 года. На его имущество наложен арест.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1, 2 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки, в том числе повторно и крупном размере).