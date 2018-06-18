В Дрогичинском районе «Фольксваген» сбил трехлетнего ребенка

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В деревне Брашевичи Дрогичинского района 16 июня около 19:50 в ДТП травмирован трехлетний ребенок.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Гольф» совершил наезд на мальчика, который внезапно выбежал с обочины на проезжую часть дороги. В результате ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение Дрогичинской центральной районной больницы

Автомобилист и мальчик — жители деревни Брашевичи.

С начала текущего года в Брестской области с участием  несовершеннолетних зарегистрировано 39 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 46 ранены.

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Тэги: ДТП дети Город: Дрогичин

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