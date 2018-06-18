В японской Осаке произошло землетрясение: пострадали 240 человек
Утром 18 июня в районе японского города Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате ЧП пострадали 240 человек. На данный момент достоверно известно о трех погибших, сообщает
Среди жертв — 9-летняя девочка и двое пожилых мужчин.
Землетрясение разрушило ряд зданий в Осаке и соседних городах, вызвало отключение газа, воды и электричества в более чем 170 тысячах домов и привело к остановке движения более 60 поездов.
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