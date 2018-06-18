В японской Осаке произошло землетрясение: пострадали 240 человек

Утром 18 июня в районе японского города Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате ЧП пострадали 240 человек. На данный момент достоверно известно о трех погибших, сообщает The Japan Times .

Среди жертв — 9-летняя девочка и двое пожилых мужчин.

There was an earthquake this mornung in Osaka. The pictures are in Osaka now. pic.twitter.com/kpLn2koKAr — hide (@ellemonoeye) 18 июня 2018 г.

Землетрясение разрушило ряд зданий в Осаке и соседних городах, вызвало отключение газа, воды и электричества в более чем 170 тысячах домов и привело к остановке движения более 60 поездов.