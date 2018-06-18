Глава представительства Всемирного банка прогнозирует рост ВВП Беларуси не более чем на 3%

Группа Всемирного банка отмечает в белорусской экономике как положительные, так и негативные тенденции. Об этом 18 июня заявил журналистам глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер, который встретился с депутатами Палаты представителей.

«Хорошей новостью является то, что сейчас экономика Беларуси восстанавливается, рецессия завершилась и макроэкономическая ситуация постепенно улучшается», — отметил Кремер.

«Не такая хорошая новость заключается в том, что уровень внешнего долга Беларуси довольно высок и даже растет. Поэтому наш прогноз темпов роста [ВВП на 2018 год] составляет не более 3%. И мы мало верим в то, что темпы экономического роста в Беларуси смогут быть быстрее тех темпов роста, которые наблюдались до 2009 года», — сказал глава представительства ВБ.