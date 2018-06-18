Всемирный банк выделит Беларуси сотни миллионов долларов

Группа Всемирного банка продолжит оказывать властям Беларуси помощь в проведении структурных реформ в экономике, заявил журналистам глава представительства ВБ Алекс Кремер, который 18 июня встретился с депутатами Палаты представителей.

Он напомнил, что Всемирный банк приступает к реализации пятилетней рамочной стратегии партнерства для Беларуси, которая была утверждена в апреле.

«Согласно новой стратегии банк выделит Беларуси финансирование в объеме 570 млн долларов, также планируется дополнительное финансирование, которое потенциально может быть выделено Международной финансовой корпорацией в объеме около 120 млн долларов, — уточнил Кремер. — Что касается новых направлений нашего сотрудничества, то можно выделить две наиболее интересные темы, над которыми мы будем совместно работать. Первое — мы будем более глубоко участвовать в диалоге с белорусскими органами госуправления относительно тех структурных экономических преобразований, которые необходимы стране. Второе — мы будем поддерживать работу по модернизации сектора высшего образования».

По словам главы представительства ВБ, готовящийся проект в сфере образования необходим для того, чтобы молодежь в Беларуси обладала навыками, которые максимально соответствуют потребностям рынка труда.

«И нам действительно очень интересны те идеи, которые есть у правительства для того, чтобы иметь возможность приведения учебных планов и образовательных программ, используемых в университетах, в соответствие с наилучшими мировыми практиками», — подчеркнул он.

Как сообщалось, за весь период сотрудничества (1992—2017 годы) Всемирный банк инвестировал около 1,7 млрд долларов США в ряд значимых инфраструктурных и социальных проектов в стране.

Действующий портфель Всемирного банка включает восемь инвестиционных проектов с заемным финансированием на общую сумму 789 млн долларов.