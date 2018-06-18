В Беларуси к 2020 году запустят серийное производство зарядных станций для электромобилей

Серийное производство зарядных станций для электромобилей в ОАО «Витязь» будет налажено в 2020 году.

Об этом 18 июня сообщил председатель ГКНТ Александр Шумилин. Он напомнил, что указом № 236 от 13 июня 2018 года в госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы внесены комплексные дополнения. На реализацию проектов программы будет дополнительно направлено более 50 млн рублей. В нее включены 34 новых проекта, среди которых — создание производств по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей в ОАО «Витязь», передала пресс-служба Государственного комитета по наукам и технологиям.

«Реализация проекта уже началась, но полномасштабное серийное производство зарядных станций будет налажено в 2020 году», — сказал Шумилин.