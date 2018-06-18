Биржа: российский рубль существенно сдал позиции на торгах 18 июня

18 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару и евро, увеличился — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0119 пункта (0,51%) и составил 2,3287 белорусского рубля.

Курс доллара увеличился на 0,0095 пункта (0,47%) до 2,0102 белорусского рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0211 пункта (0,66%) и составил 3,1700 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть продолжают снижение после пятничного обвала. Фьючерсы на марку Brent находятся в районе 74 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 увеличился на 80 копеек и составил 63,48 рубля.